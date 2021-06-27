«Суперливень» затопил Москву видео
На Москву днем 28 июня обрушился сильнейший ливень. Многие улицы города оказались покрыты слоем воды, с отводом которой не справляется ливневая канализация, сообщает «Медуза».
Затоплена станция метро «Ясенево», из-за этого движение поездов на участке Калужско-Рижской линии прервано. На Филевской линии остановлено движение поездов на наземном участке от «Киевской» до «Кунцевской». В Раменском районе рухнул строительный кран (о пострадавших не сообщается). В телецентре «Останкино» подтоплен первый этаж. В подмосковном Щелково молния попала в трансформаторную будку, часть города осталась без света. «Медуза» следит за происходящим в городе и обновляет этот материал.