Смертельная схватка двух эмигрантов из Азербайджана в Голландии
В центре для просителей убежища в нидерландском городе Хардервейк произошел конфликт между двумя гражданами Азербайджана, в результате которого один из них нанес другому ножевое ранение, пишут нидерландские СМИ.
Как сообщил журналистам представитель местной полиции Свен Страйбош, в результате потасовки пострадал 53-летний азербайджанец. В полиции не подтвердили факт ножевого ранения, но вместе с тем мужчина был доставлен в больницу.
Представитель центра для просителей убежища Тами Забда призвал журналистов не поднимать шум вокруг этого инцидента.
«Оба мужчины родом из Азербайджана. Один из них получил синяк под глазом, а второй помещен под стражу. В нашем центре проживают 785 человек, включая выходцев из Азербайджана. Я даже не знаю, кто вызвал полицию», - сказал чиновник.
Вместе с тем другой участник конфликта, 41-летний азербайджанец, оказал сопротивление полиции во время задержания. Он до сих пор находится под стражей и ожидает своей участи.