Смертельная схватка двух эмигрантов из Азербайджана в Голландии

В центре для просителей убежища в нидерландском городе Хардервейк произошел конфликт между двумя гражданами Азербайджана, в результате которого один из них нанес другому ножевое ранение, пишут нидерландские СМИ.

Как сообщил журналистам представитель местной полиции Свен Страйбош, в результате потасовки пострадал 53-летний азербайджанец. В полиции не подтвердили факт ножевого ранения, но вместе с тем мужчина был доставлен в больницу.