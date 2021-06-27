В Азербайджане суточное инфицирование коронавирусом составило 38 человек. Как сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров Азербайджана в понедельник, 28 июня, 39 пациентов клиник выписаны после завершения лечения.



За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались два человека, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Всего в Азербайджане выявлено 335 874 случая заражения коронавирусом, из этого числа 330 123 человека благополучно прошли лечение, 4970 пациентов клиник скончались. Лечение 781 человека, зараженного COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

В стране проведено 3 733 194 теста на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 4 482 - за минувшие сутки.