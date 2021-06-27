Тер-Петросян не будет оспаривать итоги выборов в Армении

Партия первого президента Армении Левона Тер-Петросяна Армянский национальный конгресс не будет оспаривать итоги парламентских выборов, даже несмотря на многочисленные нарушения, сказал зампред партии Левон Зурабян.

"Проблема нарушений в ходе прошедших в Армении досрочных парламентских выборов будет обсуждаться в Конституционном суде, именно поэтому мы считаем, что необходимости в дополнительных действиях с нашей стороны нет. Мы представили свои наблюдения и замечания, и дополнительно предпринимать что-то мы не считаем нужным", - отметил он в беседе с Sputnik Армения.

Итоги выборов будут оспаривать два вошедших в парламент блока - "Армения" Роберта Кочаряна и "Честь имею" под лидерством другого экс-президента Сержа Саргсяна.