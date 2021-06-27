В Турции ввели в эксплуатацию спутник связи Türksat 5A.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил в понедельник Центр наземного управления Gölbaşı в Анкаре, где принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию спутника связи Türksat 5A, сообщает «Анадолу».

Глава государства напомнил, что телекоммуникационный спутник пятого поколений Türksat 5A достиг заданной орбиты 4 мая 2021 года и занял позицию на геосинхронной орбите (31 градус восточной долготы). С 28 июня спутник начал функционировать в Ku-диапазоне.

«Турция строит политику, основанную на понимании того, что главные угрозы в будущем будут исходить из космоса – киберпространства. Поэтому мы формируем сильный механизм киберзащиты», - сказал турецкий лидер.

Эрдоган далее привлек внимание к скорому запуску еще одного спутника связи - TÜRKSAT 5B.

Также президент Турции отметил, что одновременно тестируется первый отечественный спутник связи - Türksat 6А, а его запуск запланирован на 2022-й год.