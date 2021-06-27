Похудение Ким Чен Ына вызвало панику в Северной Корее

Отмечается, что на свежих фотографиях северокорейского лидера можно заметить, что он сильно сбросил вес. Рост Ким Чен Ына составляет около 170 см, и ранее, по оценкам, он весил порядка 140 кг. Однако на новых снимках видно, что он похудел, и, вероятно, сбросил порядка 10-20 кг.

Граждане Северной Кореи, по утверждениям официальных СМИ этой страны, обеспокоены тем, что северокорейский лидер Ким Чен Ын заметно похудел, сообщает Интерфакс со ссылкой на Associated Press.

При этом северокорейские СМИ выпустили статьи и сюжеты на ТВ, посвященные похудевшему лидеру. "Наши сердца заболели, когда мы увидели истощенный вид (Ким Чен Ына). Все говорят, что у них буквально слезы текут", - цитирует северокорейское телевидение одного из граждан страны.

Некоторые аналитики, мнение которых приводит агентство, полагают, что внимание к здоровью лидера может быть привлечено, чтобы "усилить поддержку со стороны населения в ситуации, в которой он борется с усугубляющимися экономическими трудностями, вызванными пандемией COVID-19, экономическими санкциями ООН и стихийными бедствиями".

Другие аналитики из Сеула не исключают, что, возможно, Ким Чен Ын просто решил поправить свое здоровье, сев на диету, чтобы сбросить вес.