В Греции молодежи пообещали по €150 за вакцинацию

Правительство Греции пообещало молодым людям в обмен на вакцинацию от COVID-19 по 150 евро, которые можно будет потратить на авиабилеты, абонементы в культурные учреждения или на бронирование кэмпингов, сообщает Associated Press со ссылкой на заявление премьера Кириакоса Мицотакиса.

Получить поощрение смогут получить греки в возрасте до 26 лет, программа начнет действовать с 15 июля. После первой дозы вакцины в электронном кошельке гражданина появится сумма в размере 150 евро, которой можно будет расплатиться за билеты на самолет, паром или поезд, за аренду автомобиля, забронировать место в кэмпинге, купить билеты в музей, театр, кино или на археологические раскопки, пишет Интерфакс.

Порядка 35% населения Греции к концу июня завершили вакцинацию двумя дозами препарата, по оценкам правительства, к концу июля эта цифра достигнет 48%.