Взрыв прогремел в центре Лондона видео

В центре Лондона у станции метро прогремел мощный взрыв, на место уже прибыли пожарные.

Инцидент произошел у станции Elephant and Castle, около 70 пожарных пытаются справиться с огнем, передает РИА Новости.

Причина взрыва пока не установлена. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

"Три коммерческих объекта под железнодорожными арками полностью горят, а также четыре автомобиля и телефонная будка возле железнодорожного вокзала Elephant and Castle. Дороги перекрыты, и людям рекомендуется избегать посещения этого района, держать окна и двери закрытыми", - говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте службы в Twitter.

На месте возгорания работают 10 пожарных машин и 70 пожарных.