Взрыв прогремел в центре Лондона видео
В центре Лондона у станции метро прогремел мощный взрыв, на место уже прибыли пожарные.
Инцидент произошел у станции Elephant and Castle, около 70 пожарных пытаются справиться с огнем, передает РИА Новости.
Причина взрыва пока не установлена. О пострадавших и разрушениях не сообщается.
BREAKING: Large fire and explosion in Elephant and Castle, Londonpic.twitter.com/WiD4hmcxsn— Insider Paper (@TheInsiderPaper) June 28, 2021
"Три коммерческих объекта под железнодорожными арками полностью горят, а также четыре автомобиля и телефонная будка возле железнодорожного вокзала Elephant and Castle. Дороги перекрыты, и людям рекомендуется избегать посещения этого района, держать окна и двери закрытыми", - говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте службы в Twitter.
На месте возгорания работают 10 пожарных машин и 70 пожарных.