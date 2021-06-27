В Баку задержали похитителей кондиционеров

Сотрудники Специального мобильного полицейского полка и 10-го отдела Гарадагского районного отделения полиции на основании полученной информации провели оперативные мероприятия, в результате которых задержаны подозреваемые в совершении кражи, сообщили haqqin.az в пресс-службе МВД.

Согласно информации, 26 июня в бакинском поселке Локбатан со склада, принадлежащего жителю столицы А.Керимову, было похищено 10 кондиционеров на сумму 10 тыс. манатов.

В результате операции, сотрудниками полиции, были задержаны подозреваемые в краже жители Баку Дж.Агаев, И.Агаев, М.Зарбалиев и житель города Ширвана Ф.Керимов.