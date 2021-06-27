Беларусь объявила о выходе из «Восточного партнерства»

В сообщении белорусского внешнеполитического ведомства говорится, что в связи с введенными Евросоюзом ограничительными мерами в отношении Беларуси в понедельник в МИД страны был вызван глава представительства ЕС в Дирк Шубель.

Беларусь приостанавливает свое участие в инициативе ЕС «Восточное партнерство». Об этом говорится в заявлении МИД Беларуси, передает Anadolu.

«Послу была заявлена твердая позиция белорусской стороны об абсолютной неприемлемости применения санкций как инструмента давления на суверенное государство», - говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что Беларусь приостанавливает свое участие в инициативе ЕС «Восточное партнерство» и начинает реализацию процедуры приостановки действия Соглашения о реадмиссии с ЕС.

Кроме того, постпред Беларуси при ЕС отзывается в Минск для консультаций, а главе представительства ЕС предложено выехать в Брюссель для консультаций. В ответном порядке будет запрещен въезд в Беларусь представителям евроструктур и лицам из стран Европейского союза, которые содействовали введению ограничительных мер.