Власти Чехии потребовали от России компенсацию ущерба, причиненного взрывом на оружейных складах во Врбетице в 2014 году, сообщает РБК со ссылкой на idnes.cz. По версии Праги, к произошедшему причастны российские спецслужбы.

Как пишет чешское издание, замглавы МИД Мартин Смолек передал российскому послу Александру Змеевскому ноту с соответствующим требованием. Сумма ущерба оценивается в 650 млн крон (около €25,5 млн).

Смолек также сообщил послу, что включение Чехии в список «недружественных стран» является нарушением международного права.