В Лачине разбился грузовик: погибли двое военнослужащих
В Лачине разбился военный грузовик, погибли двое военнослужащих, сообщает Минобороны Азербайджана.
Согласно сообщению, 28 июня в дневные часы на территории Лачинского района в результате крушения военного грузовика КамАЗ погибли военнослужащие сверхсрочной действительной службы азербайджанской армии - младший сержант Зейналлы Джошгун Чингиз оглу и солдат Рагимли Орхан Эльхан оглу.
Руководство Министерства обороны выражает глубокое соболезнование родным и близким погибших военнослужащих.
По факту произошедшего ДТП возбуждено уголовное дело, ведется следствие, отмечается в сообщении ведомства.