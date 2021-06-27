В Лянкяране задержан наркоторговец

Сотрудники Лянкяранского районного отдела полиции на основании полученной информации провели оперативные мероприятия, в результате которых был задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотиков, сообщили haqq in.az в лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД.

В результате проведенной сотрудниками полиции операции задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотических средств житель села Сапнакеран, ранее судимый А.Фатуллаев. При личном досмотре у него были обнаружены два свертка с героином, а во дворе его дома - четыре куста конопли.

Также выяснилось, что А.Фатуллаев совершил кражу из двух домов на территории района - в селе Сапнакеран украл бытовые предметы на сумму 895 манатов, а в селе Тутепеште - ювелирные украшения стоимостью 3 800 манатов. Часть похищенных вещей была изъята в качестве вещественных доказательств.

По данному факту ведется расследование.