Китай ввел в эксплуатацию гигантскую гидростанцию

Первые энергоблоки второй крупнейшей в мире гидроэлектростанции Байхэтань, расположенной на реке Цзиньша (приток Янцзы на стыке юго-западных провинций Сычуань и Юньнань), введены в эксплуатацию в понедельник. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По словам Си Цзиньпина, Байхэтань - крупнейший национальный проект, который будет содействовать "переброске электроэнергии с запада на восток КНР". Он также отметил, что это крупнейший из строящихся в мире и сложнейший с технической точки зрения проект в сфере гидроэнергетики.

Китай приступил к строительству ГЭС Байхэтань в 2017 году. В мае этого года было объявлено о его завершении. Согласно проекту, общая установленная мощность ГЭС составит 16 ГВт. Среднегодовая выработка ГЭС составит 62,4 млрд кВт/ч. Крупнейшей в мире ГЭС является китайская электростанция "Три ущелья" ("Санься"), расположенная на реке Янцзы (провинция Хубэй, Центральный Китай). Ее установленная мощность составляет 22,5 ГВт.