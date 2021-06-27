Лавров летит на встречу с Чавушоглу

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 30 июня посетит Анталью, где проведет переговоры с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, говорится в сообщении МИД РФ.

"30 июня министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров посетит Анталью для переговоров с министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу. В ходе встречи министры обсудят состояние и перспективы развития двусторонних отношений, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки дня", - цитирует ТАСС сообщение российского МИД.

Министры также обсудят скорейшее налаживание производства вакцины от коронавируса "Спутник V" в Турции и охрану здоровья приезжающих в республику граждан России.