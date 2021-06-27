Ильхам Алиев позвонил Ираклию Гарибашвили
28 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили.
Как сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства, президент Ильхам Алиев поздравил Ираклия Гарибашвили с днем рождения, пожелал ему успехов в деятельности и крепкого здоровья.
В свою очередь, Ираклий Гарибашвили поблагодарил президента Азербайджана за внимание и поздравления.
Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Ираклий Гарибашвили, отметив успешное развитие дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Грузией в различных сферах, выразили уверенность в дальнейшем укреплении связей.
В ходе беседы были обсуждены вопросы, касающиеся различных аспектов двусторонних отношений.