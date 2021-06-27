Джейхун Наджафов, собкор 20:26

После начавшегося в мае этого года вывода международных сил из Афганистана власти в Кабуле лихорадочно ищут пути противостояния атакам радикальных исламистов вооруженной группировки «Талибан». Как пишет афганское издание afghanistantimes.af, правительство обещает мобилизовать население на борьбу с талибами, поскольку столкновения продолжаются по всей стране. В отчаянии и власть в Кабуле, и население, поскольку талибы уже захватили несколько районов на севере страны. Не надеясь на власти, афганцы из северных провинций страны уже создали народное ополчение, в котором участвуют и афганские женщины. В последний раз афганки воевали на стороне правительственных сил в период ввода в страну «ограниченного военного контингента» СССР. И вот теперь десятки женщин примкнули к народным вооруженным отрядам в провинции Джаузджан.

Кстати, один из возглавляющих в этой провинции борьбу с талибами легендарный командир, бывший вице-президент маршал Абдул Рашид Дустум, который призвал своих солдат и сторонников, не щадя жизни, воевать с талибами и не дать им вторгнуться на новые территории. Маршал вместе со старшим сыном Яр Мохаммадом лично участвовал в боях, пока не получил ранение. Сейчас он проходит лечение в госпитале в Турции. Отметим, что еще в 2017 году женщины, чьи родственники погибли в результате вылазок талибов, потребовали оружие для самообороны своих поселков и городов. Если тогда власти не прислушались к этим призывам, то с выводом иностранных военных Кабул приветствовал мобилизацию населения, а минобороны Афганистана обещало предоставить ополченцам оружие и военную технику. Полную поддержку народному восстанию выразила верхняя палата афганского парламента Мешрано Джирга.

По всей видимости, в Кабуле надеются, что формирование ополченцев, да еще с участием женщин поднимет волну патриотизма и, возможно, что-то подобное народному восстанию против талибов. В регионах, где действуют ополченцы, хорошо помнят учиненные исламистами массовые казни в Балхе, Тахаре, Бадахшане и других провинциях, поэтому население там полно ненависти и чувства мести к талибам. Для талибов ополченцы - проблема. До сих пор преимущество боевиков перед регулярной армией было в том, что в дневное время – они мирные дехкане, а ночью - террористы. Раньше талибам было достаточно вытеснить армию и захватить город и поселок, чтобы держать их под контролем. Теперь же жители населенных пунктов вооружены и опасны для них. «Талибан» уже объявил, что во всех провинциях, которые они захватили и еще захватят, покарают всех, кто присоединился к ополчению. Вместе с тем афганские эксперты считают, что раздача оружия местным жителям может создать неразбериху в афганской войне. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана состоят из 350 000 военнослужащих, но Кабул все же пытается вовлечь еще и мирных жителей в вооруженный конфликт с талибами. Формирование ополчения вызывает множество опасений. С одной стороны, люди будут меньше доверять афганским силам безопасности и полагаться на них в вопросах защиты, несмотря на то, что эти силы понесли значительные жертвы на полях сражений. Высказывается мнение, что правительственная армия может потерять свои мораль и авторитет в народе. А с другой стороны, некоторые ополченцы принадлежали к предыдущим вооруженным группам, которые были причастны к развязыванию гражданской войны в стране в 90-х годах, кого-то из них даже обвиняют в военных преступлениях и неповиновении закону.

Еще в 1992 году, когда рухнуло правительство Наджибуллы, местные вооруженные группировки, по сути, те же ополченцы, были моджахедами, участвующими в гражданской войне, которая имела тяжелые для страны последствия. Судя по всему, правительство просто не доверяет афганской армии и силам безопасности, вот и решило вооружить население. И некоторые афганские политики политологи предупреждают, что в нынешнем конфликте вооружение населения может привести к новой проблеме - этнической войне. Старший научный сотрудник Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) Петр Топычканов в беседе с haqqin.az подчеркнул, что эффективность сопротивления талибам путем привлечения в ополчение женщин зависит от того, останется ли это частным случаем или станет массовой практикой.