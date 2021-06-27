Турция приостанавливает авиасообщение с шестью странами
Власти Турции приняли решение приостановить авиасообщение с рядом государств из-за распространения новых штаммов коронавируса, говорится в заявлении МВД страны.
"Авиасообщение с Бангладеш, Бразилией, Непалом, Индией, Шри-Ланкой и ЮАР приостановлено с 1 июля до особого распоряжения. Прямые рейсы из этих стран в Турцию будут запрещены, - цитирует ТАСС сообщение турецкого министерства. - Прибывшие в Турцию пассажиры, которые были в Бангладеш, Бразилии, Непале, Индии, Шри-Ланке и ЮАР в течение последних 14 дней перед прибытием, должны предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный максимум за 72 часа до въезда в республику. После этого они будут помещены на карантин на 14 дней".