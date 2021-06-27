В Мьянме судят бывшего лидера Аун Сан Су Чжи

Адвокаты Сан Су Чжи сообщили Agence France-Presse, что суд продлится дольше, чем ожидалось, поскольку сторона обвинения намерена допросить более 20 свидетелей. В понедельник 76-летняя лидер демократической оппозиции Мьянмы появилась в суде и, по словам адвоката, была в ясном сознании и выглядела здоровой, передает Русская служба BBC.

Военные захватили власть в Мьянме (ранее известной как Бирма) 1 февраля. Это произошло через несколько месяцев после того, как в ноябре 2020 года возглавляемая Аун Сан Су Чжи "Национальная лига за демократию" с убедительным перевесом выиграла парламентские выборы. Военные заявили, что во время выборов имели место значительные фальсификации.

Аун Сан Су Чжи сразу после переворота поместили под домашний арест, а позднее выдвинули против нее уголовные обвинения. С тех пор она лишь ненадолго появлялась на предварительных слушаниях, и ее адвокаты виделись с ней лишь дважды.

Аун Сан Су Чжи обвиняют в коррупции (максимальный срок наказания - 15 лет заключения); нарушении закона о государственной тайне (максимальный срок наказания - 14 лет заключения); нарушении закона об импорте и экспорте - нелегальный ввоз в страну переговорных устройств (максимальный срок наказания - 3 года заключения); нарушение закона о телекоммуникациях - нелегальный ввоз в страну переговорных устройств (максимальный срок наказания - 1 год заключения); два обвинения в нарушении закона о стихийных бедствиях (максимальный срок наказания - 3 года заключения по каждому обвинению); подстрекательство к массовым беспорядкам (максимальный срок наказания - 3 года заключения).