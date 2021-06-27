Ученые узнали о произошедшей 20 тысяч лет назад эпидемии коронавируса

Ученые сообщили об эпидемии неизвестного коронавируса или схожего с ним патогена, которая поразила Восточную Азию более 20 тысяч лет назад. О результатах исследования международной группы исследователей говорится в статье в Current Biology, пишет РБК.

"Современные человеческие геномы содержат информацию, которая может помочь идентифицировать вирусы, поразившие наших предков. Независимые доказательства подтверждают эпидемию древнего коронавируса (или вируса с аналогичным взаимодействием)", - сообщают ученые.

В своей работе исследователи использовали данные проекта 1000 Genomes Project, общедоступного каталога общих генетических вариаций.

Сообщается, что эпидемии древних РНК-вирусов часто возникали в ходе эволюции человека. Естественный отбор способствовал распространению в человеческой популяции таких генов, которые кодировали белки, физически взаимодействующие с вирусами (virus-interacting proteins, VIP) и способствовавшие защите от инфекций, уменьшая тяжесть заболеваний.

Как выяснили специалисты, частота таких генов значительно выше во многих популяциях Восточной Азии, но не наблюдается у других групп людей.

Эксперты считают, что эволюционная информация может помочь в разработке будущих лекарств и методов лечения.