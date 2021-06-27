доктор философии по международному праву Сидги Шевкет, автор haqqin.az 21:10

Люди привыкли воспринимать войну, как нечто страшное и неисправимое, звучащее оглушительным грохотом орудий, ощущаемое взрывными волнами от снарядов, как чудовищную машину человеческого грехопадения, оставляющую за собой горы трупов. Иными словами, война - она видна, как и видны ее ужасающие последствия. Однако есть и другие виды войн, которые приводят к не меньшим, а подчас и к более разрушительным потерям. И мы здесь не станем говорить об экономических, идеологических или информационных войнах. Эти виды войны тоже наносят свой урон, который однако не всегда удается оценить в человеческих жизнях. Но есть один вид войны, который исподтишка, не сразу видимо, но планомерно и последовательно разрушает саму сферу жизнеобеспечения противника, на долгие годы создает угрозу его существованию и, что самое ужасное, наносит непоправимый урон генофонду. Мы говорим об экологической войне. И это не случайно. В ходе Отечественной войны 2020 года, азербайджанские бойцы смогли нанести поражение Армении в честном бою. Однако несмотря на подписанное заявлении о прекращении огня, противник продолжает против нашего народа необъявленную варварскую войну - экологическую! Фактически Армения проводит против Азербайджана то, чему ученые давно придумали название - ЭКОЦИД!

Армяне убивают Охчучай При этом абсолютно не важно, связана ли экологическая угроза с прямой деятельностью самого государства или же с деятельностью частных компаний. Государства несут явную ответственность за возможную экологическую угрозу соседним странам. Причем бездействие государственных органов можно с полной уверенностью воспринимать, как попустительство экоциду. Но обо всем по порядку. После победоносной Отечественной войны и освобождения земель от армянской оккупации, мы наконец-то получили доступ к природным ресурсам своих исконных территорий. Соответствующие органы смогли, наконец, проанализировать экологическую ситуацию, сложившуюся в регионе за долгие годы оккупации. На страницах haqqin.az уже неоднократно писалось и до Отечественной войны и после нее о незаконных вырубках лесов Карабаха со стороны армянских оккупационных властей, и о нерациональном использовании водных ресурсов, и о многих других преступлениях армянской оккупационной администрации. Однако то, что происходит с водами трансграничных рек Азербайджана, протекающих через территорию Армении, вызывает неподдельный ужас и страх за будущие поколения тех мирных жителей, которые должны будут вернуться на освобожденные территории. Как отмечается в отчете Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, мониторинг, проведенный после 44-дневной Отечественной войны, и анализ проб воды, взятых в четырех трансграничных реках, установил, что их загрязнение в разы превышает норму. По словам специалистов министерства, больше всего загрязнена река Охчучай, находящаяся в Зангиланском районе.

Отметим, что река Охчучай является левым притоком реки Араз (Аракс). Ее длина составляет 83 км, площадь водосбора 1175 кв. км.. Она берет начало с горы Гапиджиг (3285 м.) Зангезурского хребта. Ее большая часть находится в Сюникской области Армении, как ныне называют в этой стране исторический регион Зангезур. Нижнее течение реки протекает через Зангилан - недавно освобожденные от армянской оккупации территории и впадает в Араз. И именно в эту реку сбрасываются сточные воды двух месторождений, расположенных в русле этой реки на армянской стороне, что создает проблему загрязнения не только самой этой реки, но и Араза, куда она впадает. Общеизвестно, что большая часть солей тяжелых металлов попадает в окружающую среду в результате деятельности горнодобывающих и перерабатывающих предприятий. Это дает основание полагать, что одно из крупнейших горнодобывающих предприятий в Армении, расположенное в Сюникской области в истоке реки Охчучай (называемой в Армении рекой Вохчи), сбрасывает отходы производства непосредственно в реку без какой-либо предварительной обработки, что не соответствует никаким экологическим нормам. "Уровень загрязнения этой реки выше, чем у некоторых других приграничных рек. По данным мониторинга, проведенного в январе-марте 2021 года, содержание никеля в 7 раз, железа в 4 раза, медно-молибденового соединения в 2 раза выше нормы", - сообщил журналистам 8 апреля 2021 года Мехман Набиев, специалист Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана. По его словам, в начале марта 2021 года загрязнение реки Охчучай можно было увидеть невооруженным глазом - тогда сообщалось, что погибли некоторые ценные виды форели. И это только начало. Если армянские власти не предпримут своевременных действий по устранению причин загрязнения реки Охчучай, уровень загрязнения будет лишь расти и приведет не только к пагубным последствиям для флоры и фауны бассейна этого водного потока, но и к экологической катастрофе, которая окажет смертельное воздействие на человека.

Экспертная оценка германской SGS Как уже отмечалось, Минэкологии Азербайджана провело анализ воды по всему течению реки Охчучай. Согласно полученным данным везде наблюдалось превышения допустимых норм загрязнения. Пробы воды, взятые в верховьях Охчучай (в районе села Гарагол недалеко от границы с Арменией) Зангиланского района, показали содержание марганца в 3,6 раза, железа в 4,6 раза, никеля в 5,7 раза, кадмия в 3,5 раза, свинца в 1,3 раза, цинка в 1,2 раза, молибдена в 2,5 раза выше допустимой нормы. Пробы воды, взятые примерно в 2 км ниже по течению реки Охчучай (в районе села Сарыгышлаг) в Зангиланском районе, показали содержание аммония в 1,6 раза, марганца в 4 раза, железа в 4,5 раза, никеля в 5,5 раза, кадмия в 2,9 раза, молибдена в 1,9 раза выше нормы. Пробы воды, взятые примерно в 3 км ниже по течению реки Охчучай (в районе г. Зангилан), показали содержание аммония 2,1 раза, марганца 3,9 раза, никеля 5,2 раза, кадмия в 3,3 раза, молибдена в 1,2 раза выше нормы. Пробы воды, взятые на территории Зангиланского района, примерно в 5 км ниже по течению от Охчучай, показали содержание аммония в 1,3 раза, марганца в 3,6 раза, никеля в 3,4 раза выше нормы. Последний анализ проб речной воды и донных отложений был проведен в международно-аккредитованной и сертифицированной лаборатории SGS в Германии по заказу Минэкологии Азербайджана (по согласованию с ТОО Societe General de Survelliance Azeri Ltd). Результаты анализов проб воды, взятых из реки Охчучай, выявили высокое содержание тяжелых металлов, в частности, железа, меди, марганца, молибдена, цинка, хрома, никеля и других в поверхностных водах реки, в то время как чрезмерная концентрация опасных веществ в пробах донных отложений показывает, что уровень загрязнения реки является критическим. Периодически цвет реки Охчучай менялся за время наблюдений либо на белый, либо на кислотно-желтый. Эти результаты не могут не вызывать серьезной обеспокоенности за судьбу азербайджанских освобожденных территорий, находящихся в бассейне реки Охчучай и зависящих от нее в вопросе обеспечения чистой водой. Как не вспомнить Чернобыль У многих на памяти страшная экологическая Чернобыльская трагедия, которая имела международный характер. В результате катастрофический урон был нанесен как огромным территориям СССР, в особенности Украине и Беларуси, а также косвенно многим иностранным государствам. Самая большая проблема заключается в долгосрочности наносимого подобными явлениями ущерба. В результате Чернобыльской аварии от высоких доз облучения погибли тысячи человек, в основном из числа аварийных работников и ликвидаторов, но также и обычных граждан, находившихся в зоне радиоактивного заражения. По данным Всемирной организации здравоохранения, представленным в 2005 году, в результате аварии на Чернобыльской АЭС в конечном счёте могло погибнуть в общей сложности до 4000 человек. Гринпис и Международная организация "Врачи против ядерной войны" утверждают, что в результате аварии только среди ликвидаторов умерли десятки тысяч человек, в Европе зафиксировано 10 тысяч случаев уродств у новорождённых, 10 тысяч случаев рака щитовидной железы и ожидается ещё 50 тысяч.

По оценкам экспертов, чрезмерный выброс тяжелых металлов в реку Охчучай Гаджаранским медно-молибденовым комбинатом и Кафанским горно-обогатительным комбинатом в Армении также может привести к тяжелым долгосрочным последствиям для здоровья человека. Употребление загрязненной воды может привести к целому ряду пагубных последствий - от нарушений желудочно-кишечного тракта, деструктивных процессов в почках и костной ткани до нарушений сердечно-сосудистой, нервной и кроветворной систем организма. Все это приведет к резкому снижению уровня жизни наших граждан, которые должны будут вернуться на свою историческую родину. А тут недалеко и до генетических заболеваний и соответствующего снижения рождаемости. В опасности наши дети, наше будущее! Естественно, что в данной ситуации особое значение приобретают нормы международного права, так как налицо причинение трансграничного ущерба окружающей природной среде. Армения игнорирует Конвенцию К сожалению, Армения, откуда большинство рек впадает на территорию Азербайджана, еще не присоединилась к Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер. Этот международный документ, принятый в 1992 году в Хельсинки, служит специальным механизмом для усиления национальных мер и международного сотрудничества, направленных на достижение экологически безопасного управления и защиты трансграничных поверхностных и подземных вод. Учитывая это, Минэкологии Азербайджана, которая является стороной упомянутой конвенции, обратилось к международным организациям по поводу экологических опасностей и критической ситуации Охчучай. Как отмечается в пресс-релизе министерства, в соответствующих обращениях мировая общественность в числе прочего уведомляется об экологических рисках, ожидаемых для реки и ее экосистемы в условиях постоянного загрязнения со стороны Армении. В частности, в письмах, направленных директору Европейского отделения Программы ООН по окружающей среде Бруно Поцци и исполнительному секретарю Европейской экономической комиссии ООН Ольге Алгаеровой, была дана подробная информация о значимости загрязнения окружающей среды реки Охчучай и содержался призыв предотвратить загрязнение трансграничных вод, которое приводит к безвозвратной деградации уникальной экосистемы региона.

Сообщение о деградации окружающей среды Охчучай и просьба о незамедлительных действиях по предотвращению непрерывного загрязнения этой реки со стороны Армении также было передано секретарю Конвенции по охране трансграничных водотоков и международных озер Европейской экономической комиссия ООН Соне Коппель и секретарю Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте Ти Аулавуо. В то же время было направлено соответствующее послание вице-президенту Ирана, главе Департамента окружающей среды этой страны Исе Калантари, в котором отражена необходимость совместных действий для предотвращения этого негативного трансграничного воздействия, влияющего на окружающую среду обеих стран, учитывая тот факт, что Араз является пограничной рекой между Азербайджаном и Ираном. В послании, в том числе, содержится предложение о создании совместной рабочей группы, которая сосредоточится на совместном решении этой проблемы. Азербайджан обращается к зеленым Германии Наряду с международными организациями, минэкологии Азербайджана обратилось в Германский Бундестаг и его фракцию партии Зеленых, чтобы привлечь их внимание к этому вопросу, учитывая серьезную угрозу для окружающей среды и здоровья людей, которую представляет Зангезурский медно-молибденовый комбинат, эксплуатирующий Каджаранский рудник, в котором основным акционером является немецкая компания Cronimet Holding. Письма были направлены председателю Комитета по окружающей среде, охране природы, строительству и безопасности реакторов Бундестага Германии Сильвии Коттинг-Уль, спикеру Комитета Бундестага по окружающей среде, охране природы и ядерной безопасности Штеффи Лемке и спикеру по экологической политике фракции зеленых в Бундестаге Беттине Хоффманн. В письме министерство выразило свои ожидания от правительства Германии, гражданского общества и экологического сообщества неотложной реакции на этот вопрос. В послании также говорится о том, что данная проблема находится в центре внимания многочисленных армянских экологических организаций.

Стоит отметить, что от загрязнения реки Охчучай страдает окружающая среда не только нашей страны. В конце концов, нашим вынужденным переселенцам еще только предстоит вернуться в свои дома, покинутые в результате армянской агрессии. А вот население районов Армении, находящихся в непосредственной близости от источников загрязнения, уже много лет страдает от пагубных последствий деятельности упомянутых предприятий. Судя по всему, армянское правительство не очень то волнует благосостояние собственных граждан, если своим бездействием оно может оттянуть возвращение азербайджанцев на освобожденные территории. В сложившейся ситуации крайне важно, чтобы свое весомое слово сказали международные организации. На Армению должно быть оказано всестороннее давление для устранения причин загрязнения реки Охчучай. Любое бездействие армянских властей можно и нужно расценивать как поощрение подобной деятельности, направленной на превращение азербайджанских территорий, особенно равнинного Карабаха, в среду, неприспособленную для проживания мирного населения. С учетом целей стоящих перед правительством Азербайджана по возвращению вынужденных переселенцев на освобожденные территории и объявления этих земель т.н. "зеленой зоной", крайне важно добиться выполнения соседним государство взятых на себя международных обязательств. Хотя Армения и не является стороной уже упомянутой Хельсинкской конвенции о трансграничных водотоках, существуют нормы общего международного права, требующие от любой страны-члена ООН воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб территории соседних государств. Что говорит резолюция Генассамблеи? В резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 16 декабря 2013 г. отмечается, что "вопросы предотвращения трансграничного ущерба от опасных видов деятельности... имеют огромное значение в отношениях между государствами". Большинство таких "опасных видов деятельности" являются видами экономической деятельности, по поводу которых между государствами возникают международные экономические отношения, регулируемые нормами международного экономического права. Кроме того, правовой режим объектов, которым может быть причинен трансграничный ущерб, устанавливается как нормами международного экологического права, так и нормами международного экономического права. К таким объектам относятся природные ресурсы, в том числе разделяемые несколькими государствами, и экосистема в целом. В данном контексте, под международной ответственностью за экологические правонарушения понимается наступление неблагоприятных последствий для субъекта международного права окружающей среды, нарушившего предусмотренные им требования.

Следует понимать, что международное право окружающей среды представляет собой сравнительно молодую отрасль международного права. Соответственно, при отсутствии международных договоров в данной сфере или в ситуации, когда какое-либо государство (в нашем случае Армения) не является стороной соответствующего международного соглашения, межгосударственные отношения регулируются на основе международных обычаев. Один из признанных обычаев был основан на принципе непричинения ущерба окружающей среде соседнего государства. С учетом этого принципа принимались решения международных судов. Здесь действует доктрина ограниченного территориального суверенитета, которая затрагивает основные правовые принципы "sic utere tuo ut alienum non laedas" (принцип общего права, гласящий, что "каждый должен использовать свою собственность таким образом, чтобы не нанести ущерб чужой собственности") и основывается на утверждении, что каждое государство может свободно использовать воду разделяемых рек, протекающих по их территории, пока такое использование не наносит ущерб правам и интересам других прибрежных стран. Прибрежные страны имеют взаимные права и обязанности в использовании воды их международных водотоков и каждая имеет право на справедливое разделение выгод. Прецеденты Международного суда Что касается конкретных судебных решений, то стоит отметить решение Международного Суда ООН по делу о целлюлозных заводах, на реке Уругвай, в котором Суд ограничил сферу применения упомянутого нами выше принципа "sic utere tuo" ущербом для окружающей среды другого государства, заявив, что "государство… обязано использовать все имеющиеся в его распоряжении средства для того, чтобы избежать осуществления такой деятельности на его территории или в любом районе, находящемся под его юрисдикцией, которая может причинить значительный ущерб окружающей среде другого государства". Согласно заявлению Суда, эта формулировка вытекает из решения по делу о проливе Корфу 1949 г., в котором Суд заявил, что "каждое государство обязано заведомо не позволять использовать свою территорию для совершения действий, противоречащих правам других государств".