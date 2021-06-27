Норвежская компания построила самую большую яхту в мире

Самой большой яхтой в мире теперь может считаться судно Somnio длиной 221,8 метра, построенное норвежской судостроительной компанией Vard. Об этом пишет британское издание Daily Mail.

Судно Somnio сложно назвать обычной яхтой. Поэтому для него придумали специальную категорию – «яхтенный лайнер». На борту лодки размещены 39 апартаментов класса люкс. Стоимость каждого апартамента начинается от 8,1 млн фунтов стерлингов (613 млн рублей). Стоимость самой яхты составляет 430 миллионов фунтов стерлингов (43 миллиарда рублей). Жилье на борту яхты приобрести не столь просто, даже если располагаешь необходимой суммой: требуется рекомендация или приглашение.

Апартаменты имеют собственные кухни, тренажерные залы, библиотеки, обеденные зоны и гардеробные. Кроме того, на яхте есть винный погреб с 10 тысячами бутылок вина, рестораны и бары, пляжный клуб. Имя владельца судна держится в тайне.

Интересно, что в обозримом будущем яхта должна совершить кругосветное путешествие: в море она выйдет, когда будут распроданы все апартаменты.