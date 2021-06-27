Новое исследование: вакцина Pfizer защищает от коронавируса на всю жизнь!

Речь идет о так называемом гуморальном (внеклеточном) иммунитете, то есть иммунном ответе организма на уровне плазмы крови и других жидкостей. Он во многом отвечает за предотвращение заражения и истребление вируса в организме, наряду с клеточным иммунитетом, то есть работой клеток иммунной системы, не связанной напрямую с выработкой антител.

Вакцины на основе матричной РНК (мРНК) (Pfizer) защищают организм от коронавируса на протяжении нескольких лет, возможно, и на всю жизнь – при условии, что вирус не слишком меняет свою структуру. Таковы результаты нового исследования группы американских ученых из авторитетных вузов, пишет израильский 9tv.co.il.

Гуморальный иммунитет обеспечивается герминативными центрами, которые появляются в лимфоузлах после ввода вакцины (или проникновения вируса). Они отвечают за выработку В-лимфоцитов, которые, в свою очередь, синтезируют антитела, нейтрализующие вирусы. Эти В-лимфоциты умеют "обучаться" и распознавать версии вируса, не слишком отличающиеся от оригинала.

Как выяснили ученые на примере 14 человек, у которых брали образцы из лимфоузлов на протяжении четырех месяцев после вакцинации, хотя содержание самих антител в крови падает, сами герминативные центры остаются, и в них содержатся В-клетки, трансформировавшиеся в "клетки памяти", хранящие информацию о вирусе. Это долгоживущие клоны В-клеток, которые обеспечивают быстрый иммунный ответ организма и выработку антител в ответ на повторное нашествие того же вируса.

Долгосрочная работа таких центров и трансформация В-лейкоцитов в "клетки памяти" означает совсем другой уровень иммунитета – сродни защите организма от кори или ветряной оспы, поскольку эти клетки могут держаться в организме десятилетиями.

Эти изыскания вселили в ученых оптимизм. Особенно удачным в плане приобретенного иммунитета они считают перенесенный ковид вкупе с последующей полной вакцинацией. Однако и гуморальный иммунитет, вырабатываемый по следам двух доз вакцины на основе мРНК, представляется ученым довольно стойким и долговременным. "Если кому-то и будет реально требоваться дополнительная доза, то из-за мутаций, а не из-за ослабления иммунитета", – сказал в интервью газете "Нью-Йорк таймс" иммунолог Дипта Бхаттачарья из Аризонского университета.

При этом, как отмечают исследователи, в случае ослабленной иммунной системы, в частности при высоком уровне цитокинов в лимфатических узлах, формирование герминативных центров происходит в неполноценной форме, что чревато отсутствием гуморального иммунитета и повторными заражениями с тяжелым течением болезни.