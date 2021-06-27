В Сирии военную базу США обстреляли из ракет
Американская военная база в районе нефтяного месторождения Омар в сирийской провинции Дейр-эз-Зор подверглась ракетному обстрелу, сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийский государственный телеканал "Сурия".
"Незаконная американская военная база в районе месторождения Омар на востоке провинции Дейр-эз-Зор была подвержена ракетному обстрелу", - сообщает телеканал.
По данным источников сирийского телевидения, в районе названной базы барражирует военная авиация.