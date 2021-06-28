В США объяснили, почему ударили по Сирии и Ираку

США нанесли два удара по Сирии и один по Ираку, авиаудары наносились по оружейным складам военизированных группировок, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

«По распоряжению президента США Джо Байдена ВС США произвели удары по объектам, использовавшимся поддерживаемыми Ираном военизированными группировками в районе границы между Сирией и Ираком. Целью были объекты, которые использовались группировками, ответственными за недавние атаки в отношении интересов США в Ираке, в частности они были нанесены по... складам в двух местах в Сирии и одном – в Ираке», – цитирует Блинкена ТАСС.

Он добавил, что глава американского государства «полностью готов» действовать «надлежащим образом» для защиты интересов Вашингтона.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщал, что ВВС США в воскресенье нанесли авиаудары по объектам поддерживаемых Ираном группировок в пограничном районе Ирака и Сирии.