Евро-2020: 8 голов в матче Хорватия – Испания

Лучший на данный момент матч нынешнего чемпионата Европы состоялся в Копенгагене, где в матче 1/8 финала встречались сборные Хорватии и Испании.

Со счетом 5:3 победили испанцы. Для того, чтобы пробиться в четвертьфинал, подопечным Луиса Энрике понадобились 120 минут – основное время завершилось вничью 3:3.

Первый гол испанцы забили сами себе. На 20-й минуте после паса Педри грубейшую ошибку допустил голкипер Унаи Симон. Пабло Сарабиа сравнял счет на 38-й минуте. Сезар Аспиликуэта на 57-й минуте сделал счет 2:1 в пользу Испании, а еще через 20 минут Ферран Торрес забил третий гол.

Но хорваты не сдались и смогли перевести игру в овертайм. На 85-й минуте Мислав Оршич, а на 2-й добавленной минуте Марио Пашалич забили по голу и сравняли счет – 3:3.

Однако в дополнительное время вновь доминировала Испания. Альваро Мората на 100-й минуте и Микель Ойярсабаль на 103-й довели счет до 5:3.

Испания сыграет в четвертьфинале с победителем сегодняшнего матча Франция – Швейцария, который начнется в 23:00 по бакинскому времени.