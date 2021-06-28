Десятки афганских пограничников перешли границу Узбекистана

Узбекистан вернул на родину афганских пограничников и ополченцев, перешедших в воскресенье с оружием через границу, сообщил в понедельник МИД республики.

"Подобные попытки незаконного перехода на узбекскую территорию будут жестко пресекаться", - говорится в сообщении узбекского внешнеполитического ведомства. "Все граждане Афганистана возвращены на родину", - добавили в МИД, передает Интерфакс.

По данным МИД Узбекистана, 27 июня группа военнослужащих афганских пограничных войск и бойцов народного ополчения в количестве 44 человек нарушила государственную границу Узбекистана в районе уезда Шортепа. Днем ранее, 26 июня, на этом же участке границы было зафиксировано проникновение на территорию Узбекистана трех представителей силовых структур соседней страны.

В заявлении МИД Узбекистана от 24 июня говорилось, что узбекская сторона вернула на родину 53 пограничника и ополченца из Афганистана, перешедших 23 июня узбекско-афганскую границу с оружием.