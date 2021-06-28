В Евросоюзе заявили, что сожалеют о решении Минска

ЕС сожалеет, что Беларусь приняла решение в ответ на санкции Брюсселя покинуть программу "Восточного партнерства". Об этом заявила в понедельник ТАСС представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали.

"Евросоюз сожалеет о решении (Беларуси - ред.) ... приостановить свое участие в программе "Восточного партнерства". Эта программа направлена на укрепление отношений между Евросоюзом и странами-партнерами", - заявила она.

По ее словам, Евросоюз считает призыв Минска отозвать для консультаций посла Евросоюза из Беларуси "шагом к самоизоляции" и призывает сохранить открытыми каналы для коммуникации.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что выход Беларуси из программы «Восточное партнерство» спровоцирует усиление напряженности в отношениях республики и Евросоюза (ЕС).