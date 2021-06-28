В Канаду пришла аномальная жара
В западных провинциях Канады в понедельник установилась аномально жаркая погода в 40-45 градусов Цельсия, проинформировало национальное метеобюро.
Жаркая погода отмечается в провинциях Альберта, Британская Колумбия, некоторых районах провинции Саскачеван, а также в южных частях арктических территорий страны – Юкона и Северо-Западных территорий. В течение понедельника столбики термометров будут здесь достигать отметки в 40-45 градусов Цельсия. В некоторых районах жара начнет спадать во вторник, а в ряде мест продержится до конца недели. О пострадавших пока не сообщается, передает ТАСС.
Власти указанных регионов объявили соответствующие предупреждения.