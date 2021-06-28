Байден и премьер Израиля скоро встретятся в Белом доме

Израиль и США ведут переговоры о возможной встрече премьер-министра Нафтали Беннета с президентом Джо Байденом в июле этого года. Канцелярия премьер-министра Израиля и Белый дом в последние дни пытаются организовать первый визит Нафтали Беннета в Вашингтон и встречу с президентом США. Об этом 28 июня рассказали изданию Walla несколько высокопоставленных источников с израильской и американской стороны.

Как заявили израильские чиновники, и офис Беннета, и Белый дом хотят, чтобы визит состоялся как можно скорее. Сейчас обсуждаются сроки начиная с 18 июля, когда Конгресс США вернется с каникул.

Канцелярия премьер-министра подтвердила, что идут переговоры о визите, и пообещала, что в ближайшее время будет названа окончательная дата встречи.

Сегодня, 28 июня, Байден встретится в Белом доме с президентом Израиля Реувеном Ривлином. Ривлин станет первым ближневосточным лидером, которого Байден примет в Овальном кабинете с момента вступления в должность в январе 2021 года.