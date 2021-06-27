В Индии более 40 тысяч новых случаев заражения «черной плесенью»

Минздрав Индии сообщает о более чем 40 тыс. новых случаев грибкового заболевания «черная плесень», из-за которого в стране погибли уже свыше 3 тыс. человек, сообщает информагентство Press Trust of India (PTI) со ссылкой на министра здравоохранения страны Харша Вардхана.

«Летальность от грибковых инфекций составила 3 129 случаев, в то время как в общей сложности было зарегистрировано 40 845 случаев, из которых 31 344 были такими, в которых были поражены нос, придаточные пазухи носа и части мозга», — заявил на брифинге Вардхан.

Большая часть случаев заболевания приходится на штаты Махараштра, Керала, Тамилнад, Западная Бенгалия и Одиша. В этих регионах Индии также отмечается очень высокий уровень заболеваемости коронавирусом.