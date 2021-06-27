Лавров и верховный комиссар ООН обсудили возвращение беженцев в Карабах

В Москве состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

Согласно сообщению пресс-службы МИД РФ, Сергей Лавров и Филиппо Гранди рассмотрели вопросы возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц в Карабахский регион Азербайджана и прилегающие районы в соответствии с Трехсторонним заявлением лидеров России, Азербайджана и Армении от 10 ноября 2020 года.

В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по проблематике положения беженцев, ВПЛ и лиц без гражданства в мире, в том числе с учетом пандемии COVID-19, а также по различным аспектам взаимодействия Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) с Россией, отмечается в сообщении МИД РФ.