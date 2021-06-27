В документе говорится о 144 случаях наблюдения НЛО с 2004 года, большинство из которых пришлось на последние два года. Лишь в одном случае неопознанный объект удалось идентифицировать: им оказался «большой сдувающийся воздушный шар».

В 18 случаях замеченные объекты демонстрировали необычное поведение. Так, некоторые из них оставались неподвижными на ветру, двигались против ветра, совершали резкие маневры или двигались со значительной скоростью, не оставляя реактивного следа. В 11 случаях военные самолеты едва не столкнулись с неопознанными объектами. Ранее военные обнародовали несколько видеозаписей с НЛО.

Авторы отчета приводят несколько версий, которые могли бы объяснить природу этих НЛО. Например, пилоты могли стать свидетелями испытаний секретных разработок США (подтвердить эту версию хотя бы для одного объекта не удалось) или других стран, включая Россию и Китай. Также речь может идти о редких атмосферных явлениях или наблюдении вполне обычных объектов, включая стаи птиц или пластиковые пакеты. О возможной связи НЛО с инопланетянами в отчете не говорится, но формально это объяснение попадает в категорию «других версий».