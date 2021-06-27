В Британии объяснили, как секретные документы оказались на автобусной остановке

В Министерстве обороны Великобритании назвали «ошибкой» потерю секретных документов с планами следования британского эсминца Defender в Черном море. По словам заместителя министра обороны страны Джереми Куина, этот инцидент тщательно расследуется.

«Я не хочу о чем-то говорить до появления результатов расследования, но это похоже на ошибку, допущенную этим человеком», — отметил Куин на заседании депутатов палаты общин, передает ВВС.

Он также извинился за инцидент с потерей документов, признав, что часть бумаг была помечена грифом «секретно» и предназначалась только для глаз сотрудников секретной службы Британии.

Куин также сообщил, что пакет документов уже возвращен правительству, и теперь его сотрудники проверяют, все ли утерянные бумаги оказались на месте.

Секретные бумаги были найдены на автобусной остановке, в них были варианты маршрута эсминца. Документы оказались у ВВС.