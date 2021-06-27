Секретарь Совбеза Армении: «Российские войска будут стоять на границе Армении с Азербайджаном, определённой в советское время»

«Пограничные войска России будут стоять на границе между Арменией и Азербайджаном, затем будет демаркация и делимитация, после чего пограничные войска Армении и Азербайджана будут стоять на границе», - заявил в интервью армянскому Общественному телевидению секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

Глава армянского Совбеза отметил, что если Армении «не хватит собственных сил, российские войска будут стоять на этих местах. Окончательно решено, что российские пограничники будут стоять на границе».

Отметим, что ранее армянская редакция «Радио Свобода» сообщила, что официальные Ереван и Москва начали переговоры о расширении российской военной базы в Армении, с этой целью в российскую столицу отправилась армянская делегация, состоящая из высокопоставленных представителей Минобороны, МИД, Министерства территориального управления и инфраструктур, Генштаба ВС, армяно-российской объединенной группировки, а также Комитета кадастра.

Также издание напоминает, что 27 мая на заседании армянского правительства было принято решение выделить земельный участок общей площадью около 3,5 га в Сюникской области (Зангезур) с правом безвозмездного пользования размещенному в Армении пограничному управлению Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. В пользование российских пограничников переходят 7 земельных участков согласно обоснованию правительства Армении, после Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года следует укрепить юго-восточные границы Армении, для чего выделены необходимые земельные участки.