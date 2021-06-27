Сенсация на Евро-2020: Швейцария выбила Францию

Еще один интереснейший матч на Евро-2020. В Бухаресте в 1/8 финала встречались сборные Франции и Швейцарии. Игра завершилась сенсационным поражением французов - главных фаворитов чемпионата.

Как и в первом матче понедельника, в котором встречались Испания и Хорватия, основное время встречи в столице Румынии завершилось вничью 3:3. В дополнительное время команды не забили и все должно было определиться в серии пенальти, в которой все решил промах Килиана Мбаппе. Итоговый счет – 8:7 в пользу Швейцарии.

Возвращаясь к основному времени, стоит сказать, что на 15-й минуте счет в матче открыл футболист сборной Швейцарии Харис Сеферович. На 55-й минуте швейцарцы могли удвоить свое преимущество, но Рикардо Родригес не реализовал пенальти. Эта неудача временно деморализовала швейцарских игроков, а французам, наоборот, придала сил. На 57-й и 59-й минутах Карим Бензема забивает два гола и выводит Францию вперед.

А когда на 75-й минуте Поль Погба великолепным дальним ударом поразил ворота швейцарцев, сделав счет 3:1, казалось, что все в этой встрече решено. Однако представители альпийской страны не бросили играть и сумели отыграться. На 81-й минуте все тот же Сеферович сделал счет 2:3, а на 90-й минуте Марио Гавранович забил спасительный гол.

В четвертьфинале Швейцария сыграет с Испанией. Таким образом, известны уже три четвертьфинальные пары: Швейцария – Испания (2 июля, 20:00, Санкт-Петербург), Бельгия – Италия (2 июля, 23:00, Мюнхен), Чехия – Дания (3 июля, 20:00, Баку).

Во вторник в заключительный день 1/8 финала определятся два последних четвертьфиналиста. Англия сыграет с Германией, а Швеция – с Украиной.