Байден: При моем президентстве Иран не получит ядерное оружие

США не допустят получения Ираном ядерного оружия, заявил в понедельник американский лидер Джо Байден перед переговорами с израильским президентом Реувеном Ривлином в Белом доме.

"Иран никогда не получит ядерное оружие при моем президентстве", - отметил глава вашингтонской администрации, указав, что обсудит ситуацию вокруг Ирана с Ривлином, сообщает ТАСС.

Байден добавил, что отдал распоряжение о нанесении авиаударов по объектам поддерживаемых Ираном группировок в Ираке и Сирии, которые, по версии Вашингтона, нападали на американских военнослужащих. Президент пояснил, что руководствовался второй статьей американской конституции, которая позволяет главнокомандующему прибегать к военным действиям в качестве самообороны.

Американский лидер также подчеркнул, что его обязательства перед Израилем "неизменны" и что он "непоколебимо привержен самообороне" еврейского государства.