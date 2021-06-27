Ученые раскрыли новый способ коронавируса заражать людей

Ученые из Вашингтонского университета в Сент-Луисе и других научных организаций США выявили у коронавируса способность заражать человека по-новому. Об этом сообщает Phys.org.

Обычно с помощью спайкового белка COVID-19 цепляется за ангиотензинпревращающий фермент 2 (ACE2) на поверхности клетки и таким образом пробирается в нее. Авторы исследования выяснили, что благодаря мутации коронавирус может и не применять рецепторы ACE2 — то есть отыскивать новые пути заражения организма.

Последний опыт ученых показал, что раковые клетки легких человека, у которых отсутствует ACE2, восприимчивы к мутировавшему вирусу, выращенному в лаборатории (вариант E484D S).

"Это был невероятный сюрприз для нас", — отметил один из участников исследования.

Специалисты предположили, что коронавирус находится под "селективным давлением", которое заставляет его искать новые способы проникновения в клетки в обход стандартной схемы с использованием рецептора ACE2. Это явление ученые назвали пугающим, передает РИА Новости.

Они уточнили, что пока неясно, возможна ли такая мутация в реальных условиях вне лаборатории. По словам исследователей, они должны найти альтернативный рецептор, с помощью которого вирус проникает в клетки.