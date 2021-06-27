Дания и Чехия отправляют в Баку вакцинированных и переболевших

Эльмир Алиев, отдел спорта 02:41

Министерство иностранных дел Дании выступило с уточнением относительно того, кто из датских болельщиков может отправиться в Азербайджан на четвертьфинальный матч Евро-2020 против Чехии без угрозы провести по возвращении десять дней на карантине, сообщает haqqin.az со ссылкой на датское информационное агентство Ritzau.

По словам директора Гражданской службы МИД Эрика Бреггера Расмуссена, граждане Дании, которые были вакцинированы или переболели COVID-19, полностью освобождаются от требования десятидневной изоляции. Как мы уже сообщали, в Дании очень большой интерес к четвертьфиналу в Баку, который состоится 3 июля. Однако из-за того, что Азербайджан в коронавирусном списке входит в так называемую «оранжевую зону», по возвращении датчане, которые не вакцинировались и не болели, обязаны провести 10 дней на карантине с возможностью сдать тест на пятый день. Впрочем, существует некоторая надежда на то, что до 3 июля Азербайджан будет внесен в «желтую зону», и тогда изоляция вообще никому не потребуется.