Дания и Чехия отправляют в Баку вакцинированных и переболевших
Министерство иностранных дел Дании выступило с уточнением относительно того, кто из датских болельщиков может отправиться в Азербайджан на четвертьфинальный матч Евро-2020 против Чехии без угрозы провести по возвращении десять дней на карантине, сообщает haqqin.az со ссылкой на датское информационное агентство Ritzau.
По словам директора Гражданской службы МИД Эрика Бреггера Расмуссена, граждане Дании, которые были вакцинированы или переболели COVID-19, полностью освобождаются от требования десятидневной изоляции.
Как мы уже сообщали, в Дании очень большой интерес к четвертьфиналу в Баку, который состоится 3 июля. Однако из-за того, что Азербайджан в коронавирусном списке входит в так называемую «оранжевую зону», по возвращении датчане, которые не вакцинировались и не болели, обязаны провести 10 дней на карантине с возможностью сдать тест на пятый день.
Впрочем, существует некоторая надежда на то, что до 3 июля Азербайджан будет внесен в «желтую зону», и тогда изоляция вообще никому не потребуется.
«Раз уровень заражения в Азербайджане достаточно низкий, то, если Евросоюз сочтет это оправданным, Азербайджан получит желтый цвет, и тогда не будет никаких проблем», - заявил Расмуссен.
Как известно, в условиях пандемии Азербайджан сделал исключение для граждан тех стран, чьи сборные играют в Баку на Евро-2020. По прилету в Азербайджан им достаточно предъявить билет на матч и негативный ПЦР-тест.
Чешские болельщики, заполонившие Будапешт во время матча 1/8 финала с участием их команды и Нидерландов (2:0), также хотят поддержать свою сборную в Баку. После возвращения из Азербайджана чехам тоже придется изолироваться и пройти тест на пятый день после приезда. Как и в Дании, исключение будет сделано для полностью вакцинированных и лиц, которые переболели коронавирусом в течение последних шести месяцев.