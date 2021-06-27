Стоимость Facebook впервые превысила $1 триллион
Акции Facebook выросли на 4,18%, до $355,64 по итогам торгов в понедельник, 28 июня. По данным биржевого сервиса Yahoo Finance, капитализация социальной сети составила $1,008 трлн, передает РБК.
Компании Марка Цукерберга понадобилось 9 лет с момента IPO, чтобы достичь оценки более $1 трлн.
Reuters связывает резкий рост котировок с решением суда, который отклонил антитрастовый иск Федеральной торговой комиссии. Это дело могло привести к разделению бизнеса Facebook.
Кроме того, благодаря возросшей популярности приложений для поддержания связи с друзьями и коллегами во время пандемии COVID-19 в этом году акции компании выросли на 30 процентов.