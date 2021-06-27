Глава ВОЗ призвал готовиться к новым эпидемиям
Мировое сообщество должно учесть уроки нынешней пандемии коронавируса и подготовиться к новым эпидемиям, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
Обращаясь по телесвязи к участникам саммита здравоохранения малых островных государств, Гебрейесус отметил: «Мы все должны выучить уроки, которые нам преподает пандемия».
Как подчеркнул глава ВОЗ, необходимо «сделать все возможное для подготовки к новым эпидемиям и пандемиям, для их предотвращения, выявления и быстрого на них реагирования на основе всеобщего охвата услугами здравоохранения и сильной первичной медицинской помощи», передает ТАСС.