Тяжелое ДТП в Агдаше: трое погибших
Сегодня утром на участке автомагистрали Баку - Газах, проходящем через поселок Ляки Агдашского района, столкнулись легковой автомобиль Mercedes и грузовик MAN, сообщает АПА.
Согласно информации, в результате аварии три человека погибли, один получил тяжелые травмы.
Как сообщили в Агдашской станции скорой медицинской помощи, установлены личности одного из погибших – это Нифталиев Тофик Мухаммед оглу (1986 г.р.), а также раненый Халлаев Шамиль Али оглу (1977 г.р.). Тела еще двух погибших на автомобиле скорой помощи «113» отправлены в морг города Евлах, их личности устанавливаются.
Проводится расследование.