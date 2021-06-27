Байден призвал Израиль поддерживать Палестину

Соединенные Штаты поддерживают урегулирование палестино-израильского конфликта на основе концепции сосуществования двух государств и считают, что Израилю необходимо поддерживать экономические возможности Палестины. Об этом говорится в письменном заявлении Белого дома по итогам переговоров президентов США и Израиля Джо Байдена и Реувена Ривлина, передает ТАСС.

"Лидеры обсудили последние события в Газе и на Западном берегу, и президент США подчеркнул важность того, чтобы Израиль предпринял шаги для обеспечения спокойствия, стабильности и поддержки более широких экономических возможностей для палестинского народа. Президент Байден подтвердил, что решение о создании двух государств путем переговоров остается лучшим путем к достижению прочного мира. Лидеры обсудили важность активизации усилий по повышению роли умеренных позиций и продвижению идеи сосуществования, одновременно ослабляя позиции экстремистов, выступающих за ненависть и насилие", - отмечается в документе.