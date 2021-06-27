МИД Армении возглавит один из заместителей Пашиняна

В кулуарах власти Армении идут активные поиски кандидатур на посты главы МИД и его заместителей. Об этом пишет во вторник газета "Жоховурд", ссылаясь на свою информацию.

"В настоящее время выбор остановился на и.о. вице-премьера Мгере Григоряне", - пишет издание, отмечая, что кандидатура Григоряна приемлема для российского политического истеблишмента, кроме того, он обладает достаточным опытом работы.

Сам Григорян в ответ на просьбу "Жоховурд" прокомментировать данную информацию сказал, что подобными сведениями не располагает. Мгер Григорян отказался комментировать тему формирования будущего правительства.