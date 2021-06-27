Ученые создали маску для определения зараженного коронавирусом человека

Специалисты Массачусетского технологического института (МИТ) совместно с коллегами из Гарвардского университета разработали прототип маски, позволяющий определить, болеет ли надевший ее человек коронавирусом. Об этом сообщается на сайте МИТ.

На внутренней стороне образца имеется маленький одноразовый съемный датчик. Пользователь сам определяет, в какой момент его активировать. Время постановки диагноза занимает около 90 минут, результаты отображаются только на внутренней стороне маски для обеспечения конфиденциальности.