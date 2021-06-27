В ООН задумались о борьбе с пластиковыми упаковками

В ООН задумались о важном шаге в борьбе с вредом экологии от пластиковых упаковок: речь идет о возможном запрете на определенный химикат, который часто используют в их производстве, передает таблоид Daily Mail.

Вещество UV-328 содержится во многих видах упаковки, хотя исследования показывают его возможный вред для здоровья человека и животных. Химикат в больших дозах накапливается в организмах живых существ и может негативно влиять на работу печени и почек.

Ученые, на которых ссылается издание, считают, что запрет на UV-328 станет первой ступенью для того, чтобы оставить в прошлом пластиковые упаковки. Предложение о таком запрете выдвинули представители Швеции на конференции ООН, сейчас его обсуждают ее регулирующие органы.