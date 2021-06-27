В воскресенье, выполняя распоряжение президента США, американские вооруженные силы нанесли точечные удары с воздуха по объектам в районе границы Сирии и Ирака, которые использовались проиранскими вооруженными группировками для нападения на подразделения Соединенных Штатов в Ираке. Речь идет о местах пуска дронов и складах оружия в зоне расположения шиитских военизированных группировок «Катаиб Хезболлах» и «Катаиб Сайид аль-Шухада».

Представитель Пентагона, сообщивший об атаке, назвал ее оборонительной, направленной на защиту американских военнослужащих в Ираке, которые находятся там по приглашению правительства страны, чтобы помогать в борьбе с ИГИЛ. Иронии заслуживает то обстоятельство, что шиитская милиция в приграничных районах с Сирией и используется Ираком для борьбы с кочующими в этом регионе остатками отрядов «Исламского государства». Другое дело, что этим проиранские группировки не ограничиваются и тревожат ударами с дронов базы, на которых размещается военный персонал США и, конечно же, иракцы, но, раз они сотрудничают с американцами, их вроде, как и не жалко.

По сообщениям из Ирака, в результате американского удара было убито как минимум семеро боевиков. Как заявили в Пентагоне, это умеренный шаг по сдерживанию, направленный на деэскалацию обстановки. Наверное, деэскалации все-таки не выйдет, поскольку представители шиитской милиции уже заявили, что будут мстить за смерть своих братьев.

Свое недовольство выразили и министерство обороны, и министерство иностранных дел Ирака. Обычно они избегают давать оценки американским действиям в своей стране, но тут заявили, что такие действия подрывают суверенитет Ирака и его национальную безопасность, и вместо деэскалации сеют зерна противостояния. Из чего следует, что их никто не предупреждал об ударе и тем более не советовался, что свидетельствует о степени доверия между союзниками.

Джо Байден дает понять, что жизни своих солдат для него являются приоритетом, и кто бы на них ни покусился, последует возмездие. В феврале подобный удар уже наносился по ту сторону сирийско-иракской границы, но тоже по проиранским отрядам.