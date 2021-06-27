Мобильные операторы за пять месяцев заработали свыше 379 миллионов манатов

Стоимость услуг, оказанных компаниями, осуществляющими деятельность в сфере информации и связи, в январе-мае 2021 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилась в реальном выражении на 4,4 процента и составила 897,5 миллиона манатов, говорится в сообщении Госкомстата.

Согласно информации, 80,2 процента доходов, полученных в этой сфере, пришлось на негосударственный сектор. 42,3 процента или 379,4 миллиона манатов доходов сформированы от услуг в сфере мобильной телефонной связи.