В Азербайджане возбудили уголовные дела из-за детской порнографии

В 2020 году в Азербайджане выявлено 282 факта преступлений, связанных с торговлей людьми. Об этом говорится в статистике Главного управления по борьбе с торговлей людьми МВД.

155 из них были связаны с торговлей людьми, 5 - с принудительным трудом, 40 фактов незаконных действий с документами с целью торговли людьми, 49 фактов вовлечения в проституцию, 1 случай вовлечения несовершеннолетних в проституцию, 3 случая оборота детской порнографии, 21 случай содержания притонов, 4 случая принуждения к действиям сексуального характера, 4 случая незаконного распространения порнографических материалов.

52 человека были приговорены судом к уголовной ответственности. 21 из них - торговцы людьми. Число жертв торговли людьми составило 94 человека.