Делегация Милли Меджлиса посетила посольство в Венгрии фото
Как сообщал ранее haqqin.az, азербайджанская парламентская делегация под руководством спикера Сахибы Гафаровой находится с официальным визитом в Венгрии.
28 июня члены делегации посетили посольство Азербайджана в Венгрии. Они ознакомились с условиями, созданными для сотрудников посольства.
Депутаты возложили цветы к находящемуся в посольстве бюсту общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева. Были проведены беседы с сотрудниками о работе посольства.